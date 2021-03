Petrolio, al tavolo dell’Opec Plus il jolly dei sauditi

Inquinamento gas, petrolio, carbone: quasi 9 milioni morti l'anno

La coalizione si riunisce per discutere il graduale ritiro dei tagli di produzione, stavolta senza temere un rapido ritorno dello shale oil. Eventuali sorprese potrebbero piuttosto arrivare dall’Arabia Saudita, che sceglierà come e quando riportare sul mercato un milione di barili al giorno di greggio

Alla vigilia del vertice Opec Plus è ancora una volta l’Arabia Saudita ad avere in mano il jolly che può decidere la partita sul mercato del petrolio. In una sorta di taper tantrum, ipotesi e indiscrezioni come sempre si rincorrono mentre la coalizione si appresta di nuovo a riunirsi per discutere le modalità di ritiro dei tagli di produzione.

Viste le incertezze che tuttora il Covid proietta sulla ripresa della domanda, i rumor indicano una propensione ad alzare in misura moderata le quote produttive...