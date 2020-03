Petrolio, Trump promette di scendere in campo nella sfida Mosca-Riad

Qualcosa sta comunque bollendo in pentola. Lo stesso Donald Trump ha dichiarato che «al momento appropriato» si riserva di scendere in camponella guerra dei prezzi tra Mosca e Riad: parole vaghe, che hanno però dato lo sprint finale ai mercati petroliferi, spingendo il Wti in rialzo del 24%.

Un balzo così non si vedeva da 12 anni, ma ha solo riportato le quotazioni ai livelli di martedì: circa 25 dollari. Il Brent intanto, con un recupero più moderato, è tornato a scambiare intorno a 30 dollari. Ancora troppo poco per rassicurare i produttori.

I prezzi sottozero non sono una novità

Un numero crescente di analisti pensa che il prezzo è destinato a scendere ancora, forse addirittura sotto zero.

Sembra una provocazione, ma non lo è affatto. E in fondo non sarebbe una novità assoluta per i mercati dell’energia. Anche prima della pandemia è già successo più volte di vedere il segno meno davanti al prezzo del gas in alcune aree di shale degli Usa, dove i volumi estratti insieme al petrolio sono tanto elevati quanto inutili: non c’è modo di utilizzarli o stoccarli in loco, né capacità sufficiente nei gasdotti per trasferli altrove.

Prezzi negativi sono diventati frequenti anche per l’elettricità, soprattutto in Europa, quando la quota di generazione da fonti rinnovabili è così alta da rendere l’offerta eccessiva rispetto alla domanda.