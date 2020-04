Petrolio, svolta sui tagli: G20 straordinario per decidere Al piano per una riunione – forse già venerdì – stanno lavorando i sauditi e anche l’Agenzia internazionale dell’energia. Gli Usa potrebbero trovare accettabile un compromesso, perché non sarebbero costretti a un’imbarazzante alleanza con l’Opec. di Sissi Bellomo

Più vicina un’intesa globale per tagliare la produzione di petrolio. I sauditi, ora appoggiati dall’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), intendono convocare un G20 straordinario dei ministri dell’Energia. Sul tavolo c’è già un piano confezionato in modo da superare le resistenze di tutti.

Il contesto toglierebbe dall’imbarazzo i grandi fornitori che non vogliono o non possono sottoscrivere intese formali con l’Opec, come gli Stati Uniti. E ci sono aspetti mirati a renderlo accettabile anche dai Paesi importatori di petrolio – la maggioranza nel G20, in cui siede anche l’Italia – che in teoria non hanno interesse a veder risalire il prezzo del barile.

Sono stati proprio gli Usa ad accennare per primi ai prossimi sviluppi, stavolta non per bocca (o per tweet) di Donald Trump, ma con un comunicato del dipartimento dell’Energia, in cui si riferisce che il segretario Dan Brouillette ha parlato al telefono con il ministro saudita Abdulaziz bin Salman, concordando di proseguire il dialogo «nel prossimo futuro» in un meeting del G20. In un’intervista a Fox Tv Brouillette ha poi specificato che la riunione «potrebbe avvenire questa settimana».

«Quella che è cominciata come una disputa tra Arabia Saudita e Russia ha serie implicazioni per gli Stati Uniti e per il mondo», ha detto il segretario.

I piani poco dopo sono stati non solo confermati, ma descritti nei dettagli da Fatih Birol, presidente dell’Aie. Approfittando del fatto che all’Arabia Saudita è affidata la presidenza di turno del G20, l’agenzia dell’Ocse si è messa al lavoro per costruire consenso in vista di una riunione d’emergenza da organizzare per venerdì, all’indomani del vertice Opec.