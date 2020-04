Petrolio, lo tsunami di vendite continua dopo il lunedì nero

Di certo è anomala – e degna di attenzione da parte dei regolatori – anche la presenza ingombrante di Etf come lo US Oil Fund, che ora è passato sul Wti di giugno, di cui controlla il 27% delle posizioni aperte. Martedì 21 l’Etf è stato brevemente sospeso al Nyse dopo che la Sec ha congelato la richiesta di emettere nuove quote: di fatto ora è un fondo chiuso. E rischia di saltare, avverte Eric Balchunas, analista di Bloomberg Intelligence, se il prezzo del Wti di giugno o di luglio finissero sotto zero prima del 5 maggio, quando il fondo ricomincerà il rolling, per spostarsi su scadenze successive.

Al netto di tutte le storture del mercato, è comunque innegabile che i fondamentali del petrolio siano ormai in condizioni disastrose, tanto che forse si è davvero arrivati al redde rationem: consumi troppo bassi e lontani dal riprendersi, offerta in calo ma tuttora troppo abbondante, benché i prezzi siano ormai intollerabili per qualunque compagnia.

Il crollo sotto zero del Wti di lunedì 20 ha trascinato in negativo il valore di tutti i greggi estratti negli Stati Uniti – non solo lo shale oil, ma anche quelli convenzionali – e con il Brent che scambia a meno di 20 dollari il contagio dei prezzi negativi minaccia di estendersi anche fuori dal Nord America.

Per i produttori è allarme rosso, anche se la Casa Bianca e il Cremlino – adottando la stessa linea – hanno liquidato l’ultimo affondo del mercato come frutto di speculazioni di breve termine. «È una roba finanziaria e finirà tra poco», ha assicurato il presidente Usa Donald Trump, tornando però alla carica poche ore dopo con la proposta di aiuti di Stato alle compagnie petrolifere americane.

Anche per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov «il pandemonio con i futures è assolutamente speculativo e non c’è bisogno di dipingerlo con tinte apocalittiche». Ma intanto Mosca avrebbe ordinato ai produttori locali di organizzarsi per ridurre del 20% le estrazioni di greggio, secondo fonti Reuters.