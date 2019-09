Petrolio, tutti gli attacchi al cuore della produzione mondiale I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano il doppio attacco via droni agli stabilimenti Saudi Aramco. Il blitz rivela la vulnerabilità del colosso petrolifero saudita, con strascichi sul suo processo di quotazione di Sissi Bellomo

Le enormi colonne di fumo nero sprigionate dagli attacchi di ieri agli impianti petroliferi sauditi (Reuters)

Un attacco al cuore del petrolio saudita, di una gravità con pochi precedenti nella storia. Il bombardamento di due impianti di Saudi Aramco ha costretto Riad a dimezzare la produzione di greggio, secondo indiscrezioni, con una perdita di circa 5 milioni di barili al giorno: volumi pari al 5% dei consumi mondiali, di cui sarebbe difficile fare a meno e che domani alla riapertura dei mercati rischiano di provocare un’impennata delle quotazioni del barile (il Brent scambia attualmente intorno a 60 dollari).

Se l’entità del danno venisse confermata, sarebbe paragonabile solo a quello provocato dall’incendio dei pozzi del Kuwait da parte delle truppe irachene di Saddam Hussein nel 1991. Un disastro all’epoca anche ambientale – centinaia di pozzi bruciarono per oltre dieci mesi – mentre stavolta le preoccupazioni sono soprattutto di ordine geopolitico ed economico. Le fiamme sono state estinte nel giro di poche ore e Riad potrebbe anche riuscire a contenere il danno: secondo voci ufficiose che filtravano ieri sera, il pieno recupero degli impianti dovrebbe richiedere tempi brevi e nel frattempo i sauditi potrebbero rifornire il mercato attraverso le ampie scorte che ha accumulato non solo in patria, ma anche in Giappone, in Nord Europa e sul Mediterraneo. In caso di emergenza ci sono anche le riserve strategiche, che i Paesi Ocse sono obbligati a conservare.

Il sostegno di Trump contro le «aggressioni terroristiche»

Nella serata di ieri Donald Trump ha telefonato al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per offrire il supporto degli Usa e questi gli ha assicurato che Riad «vuole ed è in grado di far fronte a questa aggressione terroristica». Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha accusato l’Iran, che «ha lanciato un attacco senza precedenti contro le forniture energetiche mondiali». Affermazioni che fanno temere una rappresaglia.

Quello che è accaduto è un duro colpo per Riad, che ha accelerato il processo per la quotazione in borsa di Aramco : gli attacchi evidenziano l’estrema vulnerabilità degli impianti della compagnia ed è probabile che ci sarà un pesante impatto finanziario (anche sui conti dello Stato saudita).

Il bombardamento – effettuato con dieci droni – è stato rivendicato dai ribelli filo-iraniani Houthi, che dal 2015 combattono in Yemen contro una coalizione militare a guida saudita. Alle prime ore dell’alba sono stati colpiti il secondo giacimento di petrolio del Paese, Khurais, in grado di produrre 1,5 milioni di barili al giorno, e il maxi-impianto di Abqaiq, nella Provincia orientale dell’Arabia Saudita, a 60 km dal quartier generale di Aramco a Dhahran. È quest’ultimo l’obiettivo più sensibile, già preso di mira dai terroristi di Al Qaida: l’attacco sferrato con due autobombe a febbraio 2006 fece una decina di morti, ma le forze di sicurezza saudite – a differenza di ieri – riuscirono a difendere l’integrità della struttura, in cui passano per una lavorazione preliminare due terzi dei barili di greggio estratti da Riad, che è responsabile del 10% delle forniture mondiali.