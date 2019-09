Petrolio, tutti i trucchi dei sauditi per promuovere l’Ipo di Aramco

4' di lettura

La corsa verso la quotazione in borsa di Saudi Aramco non si ferma. E forse è proprio questo il motivo principale per cui Riad ha alzato una cortina di fumo sulle reali condizioni degli impianti petroliferi danneggiati dagli attacchi di sabato.

Il ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman e i vertici della compagnia hanno finalmente rotto il silenzio martedì sera e le loro parole sono riuscite a rassicurare il mercato, tanto che il rally del petrolio si è già spento.

Il Brent, che si era spinto a sfiorare 72 dollari al barile lunedì, è sceso ancora e scambia sotto 64 dollari, incurante delle tensioni geopolitiche e del fatto che i problemi agli impianti sauditi sono ancora lontani dall’essere superati: secondo fonti del Sole 24 Ore ci sono danni molto gravi e che richiederanno lunghe riparazioni , sia ad Abqaiq, centro nevralgico per il trattamento e lo smistamento del greggio saudito, sia a Khurais, il secondo giacimento del Paese.

A differenza del prezzo del barile, la macchina dell’Ipo non ha smesso di correre. Attentati o no, Saudi Aramco andrà in borsa «in un qualsiasi momento nei prossimi dodici mesi», con la scelta del timing legata alle condizioni di mercato, ha assicurato Yasir Rumayyan, nuovo presidente della compagnia. E le procedure per una quotazione a breve, quantomeno sul listino locale, proseguono come se niente fosse accaduto.

Gli appuntamenti sono tutti confermati, hanno detto banchieri e advisor sentiti dal Financial Times. La settimana prossima a Dhahran i dirigenti di Saudi Aramco terranno una presentazione agli analisti legati alle nove banche scelte come joint global coordinators. Il roadshow per incontrare potenziali investitori resta pianificato per novembre, scrive il quotidiano britannico. Seguiranno il bookbuilding e la chiusura della pratica (per il listino saudita Tadawul) a inizio dicembre.