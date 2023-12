Petrolio Usa, corrono produzione ed M&A: acquisizione da 12 miliardi per Occidental

Ascolta la versione audio dell'articolo

Petrolio «made in Usa» ancora sotto i riflettori, con livelli di produzione ai massimi storici e un processo di consolidamento che prosegue a colpi di operazioni miliardarie. Protagonista stavolta è Occidental Petroleum, compagnia sostenuta da Warren Buffett, che ha annunciato la conquista di CrownRock per 12 miliardi di dollari incluso il debito.

La “preda” è uno dei maggiori operatori privati nello shale, con estrazioni in forte crescita quest’anno e attualmente intorno a 170mila barili al giorno nel celebre bacino di Permian, tra Texas e New Mexico: prestazioni che hanno contribuito allo sviluppo della produzione Usa, che quest’anno è aumentata più di chiunque avesse previsto, spingendosi al record di 13,2 milioni di barili al giorno.

Nel settore ci sono state negli ultimi mesi diverse altre acquisizioni con un focus (almeno in parte) sullo shale. Tra questi anche i maxi deal effettuati a ottobre da ExxonMobil, che ha rilevato Pioneer Natural Resources, e da Chevron, che ha acquisito Hess: due operazioni del valore rispettivamente di 60 e 53 miliardi di dollari.

Grazie a CrownRock – che secondo voci di mercato era finita nel mirino anche di altri big – Occidental difenderà lo status di secondo produttore a Permian, con un totale di almeno 750mila bg fin dal primo trimestre 2024, a conclusione del deal.

La compagnia guidata da Vicky Hollub può contare su interessanti sinergie operative, visto che possiede diritti di sfruttamento in aree adiacenti a quelle in cui è attiva CrownRock, che aveva ottenuto nel 2019 con la criticata acquisizione di Anadarko: una scalata costata quasi 60 miliardi, a causa di una dura battaglia di rilanci con Chevron, ed effettuata in gran parte a debito, pochi mesi prima che il prezzo del petrolio crollasse a causa della pandemia da Covid.