Petrolio, negli Usa lo scoglio a un’intesa globale sui tagli

Perry, texano ma con ottime relazioni in Arabia Saudita (era compagno di studi dell’ex ministro Khalid Al Falih), non sembra in realtà la persona adatta per guidare un assalto frontale contro Riad, anche se in una recente intervista a Fox News aveva esortato a sospendere per 60-80 giorni l’impiego di greggio straniero nelle raffinerie americane.

Il presidente Trump comincerà oggi 3 aprile una serie di consultazioni alla Casa Bianca con le compagnie petrolifere e le associazioni di settore, con l’obiettivo – non facile – di giungere a una posizione comune sul da farsi.

Il presidente, che aveva esultato via Twitter per la prospettiva di un taglio di produzione da 10-15 milioni di barili al giorno da parte di Mosca e Riad, ha in seguito precisato di non aver fatto (per ora) «nessuna concessione all’Arabia Saudita o alla Russia» e in particolare di non aver «concordato un taglio della produzione Usa».

La possibilità di un contributo americano ad un’intesa globale non è tuttavia esclusa. A tenerla viva ci sta pensando soprattutto (ma non solo) Ryan Sitton, il commissario della Texas Railroad Commission che per primo aveva esortato a tagli di produzione volontari, coordinati con Mosca e Riad.

Sitton ha raccontato di aver avuto un colloquio telefonico «davvero concreto ed entusiasmante» con il ministro russo dell’Energia Alexandr Novak e di essere impegnato a cercare un contatto diretto anche col saudita Abdulaziz Bin Salman.