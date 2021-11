Petrolio, gli Usa sognano l’anti-Opec e cercano un asse con Cina e India

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da un lato l’Opec+, che controlla oltre metà della produzione mondiale di petrolio. Dall’altro il tentativo degli Usa di creare un’alleanza di segno opposto, capace di coalizzare i consumatori per alleggerire il prezzo del barile. Forse è soltanto un’operazione di propaganda quella orchestrata dal presidente americano Joe Biden. E non è detto che gli sforzi retorici si traducano in risultati concreti. Ma il piano di coordinare un maxi rilascio di riserve strategiche, da parte dei maggiori Paesi consumatori...