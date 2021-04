Petrolio, vertice blitz dell’Opec Plus: confermato l’aumento di produzione

2' di lettura

Vertice Opec Plus cancellato. Anzi no. Forse solo anticipato, con modalità che lasciano a dir poco perplessi. La coalizione dei produttori di petrolio è riuscita a sorprendere di nuovo, questa volta con una riunione fantasma: svolta (se mai si è svolta davvero) un giorno prima del previsto, con tempi rapidissimi, senza cerimonie né discorsi inaugurali. E senza alcun confronto con i media, che sono stati presi in contropiede dalla diffusione del comunicato finale: una nota che ha indirettamente smentito...