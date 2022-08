Petrolio, al vertice Opec+ difficile equilibrio di Riad tra Casa Bianca e Cremlino

3' di lettura

Gli Stati Uniti hanno chiesto più petrolio ai sauditi, per raffreddare i prezzi e per sostituire le forniture russe. Ma è improbabile che l’Opec+ risponda all’appello. La coalizione torna a riunirsi mercoledì 3 agosto, di nuovo via web, ma stavolta non ha più facili scappatoie per dimostrarsi collaborativa senza stravolgere gli equilibri al suo interno.

Il piano per il graduale ritiro dei tagli produttivi dell’epoca Covid (ben 9,7 milioni di barili al giorno quando la stretta era ai massimi) col mese...