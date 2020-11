Petrolio, sul vertice Opec la mina di un divorzio dagli Emirati arabi

(Ansa)

Le voci su una possibile uscita dal gruppo guadagnano peso dopo l’annuncio di Adnoc su nuove scoperte e piani per espandere la produzione. Intanto il rally del greggio alimenta il malumore sui tagli anche tra altri membri della coalizione Opec Plus

Il rally del petrolio e il caso Emirati potrebbero spaccare l’Opec Plus, che tra una settimana dovrà decidere sui tagli dei produzione. Il vertice fino a pochi giorni fa sembrava avere un esito scontato: una proroga delle attuali quote per altri 3-6 mesi, in modo da compensare il calo della domanda legato alle nuove misure anti-coronavirus. Ma la situazione si è complicata.

Da un lato c’è il rialzo delle quotazioni del greggio, che in un periodo difficile per l’economia accentua l’insofferenza di ...