Petrolio, vertice Opec: tagli di produzione probabili fino al 2020

I nove mesi extra di tagli sono comunque l’ipotesi che sembra prevalere. A favore si è espresso anche il segretario generale dell’Organizzazione, Mohammad Barkindo: «Più lungo è l’orizzonte temporale, più forti sono le certezze per il mercato».

Arrivare fino a marzo 2020 peraltro fa comodo anche per altri motivi. Come ha ricordato il ministro dell’Energia russo Alexander Novak, «ha senso mantenere in piedi l’accordo anche nel periodo invernale, sarebbe difficile terminarlo in una fase in cui la domanda scende», come accade normalmente per motivi stagionali.

Mosca, diversamente da Riad, non ha sacrificato molto sull’altare dei tagli produttivi. Nonostante le difficoltà a tenere a freno le compagnie petrolifere – in particolare Rosneft, che si è spesso mostrata insofferente – l’economia russa ha tratto finora vantaggio dall’alleanza con l’Opec: dal 2017, quando è stato forgiato il patto di collaborazione, le entrate per lo Stato sono aumentate di oltre 7mila miliardi di rubli (circa 110 miliardi di dollari), ha ricordato Kirill Dmitriev, ceo del Russian Direct Investment Fund.