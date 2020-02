Petrolio, virus e Libia complicano le scelte dell’Opec Plus

Al vertice, in programma per il 5-6 marzo, manca poco più di una settimana. Ma l’incertezza sugli scenari di mercato è grande e la coalizione sembra tuttora divisa sul da farsi.

Un comitato tecnico, il Joint Technical Committee (Jtc), ha raccomandato di estendere a tutto il 2020 la durata dei tagli di produzione , che scadrebbero a fine mese, e di stringere ulteriormente i rubinetti nel secondo trimestre.

L’indicazione di adottare tagli extra per 600mila bg, tuttavia, non è stata ufficializzata, forse a causa delle resistenze della Russia, principale alleata dell’Opec, che tuttora non ha sciolto le riserve sulle misure da adottare.

L’accordo oggi in vigore prevede tagli per 1,7 milioni di barili al giorno, che salgono a 2,1 mbg con un contributo volontario offerto dall’Arabia Saudita e condizionato al pieno rispetto delle quote da parte di tutti gli altri Paesi membri.

L’Opec Plus non può permettersi di non approvare quanto meno una proroga, altrimenti dopo il 31 marzo tutti sarebbero liberi di produrre a volontà. Ma a poco più di una settimana dal vertice, i Paesi della coalizione – e in particolare i due leader, Russia e Arabia Saudita – non hanno ancora trovato una posizione unitaria.