07:06 Petrolio Wti ai massimi da due anni e mezzo

Il petrolio Wti ha chiuso la giornata di mercoledì in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,65% a 68,83 dollari al barile, ai massimi da due anni e mezzo. Le quotazioni sono sostenute dalla decisione dell'Opec+ di confermare un aumento della produzione per giugno e luglio sulla scia di un atteso balzo della domanda negli Stati Uniti e in Cina, i due maggiori consumatori di greggio al mondo. Con il quadro congiunturale in miglioramento, con i contagi sotto controllo in Cina e l'accelerazione delle vaccinazioni negli Stati Uniti e in Europa, l'Opec+ ritiene che il mercato sia pronto per il previsto aumento della produzione di 450.000 barili al giorno. E questo perché la domanda è attesa schizzare nella seconda metà dell'anno tanto da far scendere alla fine di luglio - secondo le stime di un comitato tecnico dell'Opec+ - le scorte globali sotto la media quinquennale del 2015-2019, segnalando di fatto la fine della saturazione del mercato dovuta alla pandemia.

