Pettenon Cosmetics cresce del 10,4% e investe sul private label

Pettenon Cosmetics chiude il 2022 con un giro d’affari di 197 milioni di euro, in aumento del 10,4% rispetto al 2021. Il gruppo di San Martino di Lupari (Padova) specializzato in professional hair & skincare opera in 114 Paesi con esportazioni che valgono il 70% del fatturato complessivo.



«Un grande risultato - commenta Federico Pegorin, amministratore delegato di Pettenon Cosmetics - che è stato raggiunto grazie all’implementazione di due azioni chiave. Da un lato, abbiamo adottato una strategia di brandizzazione per aumentare la visibilità dei nostri marchi haircare professionali. Dall’altro lato abbiamo effettuato continui investimenti nella nostra divisione private label con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti un servizio completo e di altissima qualità».

Afsoon Neginy, group chief operating officer and sustainability director del gruppo, aggiunge: «Abbiamo continuato una strategia di valorizzazione dei brand chiave tra cui Alama, unico marchio distribuito nel canale non professionale che sta registrando un grande successo sia in Italia che all'estero».

Altre leve del successo che hanno premiato Pettenon Cosmetics sono state: innovazione di prodotto, tempestività nella risposta al mercato e grande attenzione ad una sostenibilità sia ambientale che sociale. «Possiamo considerarci orgogliosi perché abbiamo raggiunto traguardi importanti. Nel 2021 Pettenon Cosmetics è diventata società benefit e stiamo completando la stesura del nostro secondo bilancio di sostenibilità relativo all’anno 2022. Il nostro prossimo obiettivo è di ottenere la certificazione BCorporation».

Grazie ai tre siti produttivi, ciascuno con una propria specializzazione (trattamenti specifici per la cura e bellezza dei capelli, colorazione per capelli, prodotti skincare per l’estetica), l’azienda è in grado di gestire un processo produttivo completo: soffiaggio e serigrafia dei packaging, produzione e confezionamento. «Per il 2023 prevediamo consistenti progetti di sviluppo - aggiunge Pegorin -. Vogliamo infatti continuare a investire in ricerca e innovazione e nella divisione private label».