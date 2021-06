Pettenon Cosmetics diventa società benefit

1' di lettura

Pettenon Cosmetics è diventata società Benefit sancendo il proprio impegno a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, attività culturali e sociali, enti e associazioni, perseguendo, oltre allo scopo di massimizzare i profitti e dividere gli utili, una o più finalità di beneficio comune.

La trasformazione rientra nell’ambito di un più ampio progetto di sostenibilità avviato dal gruppo AGF88 Holding che controlla l’azienda.

«Operare in modo responsabile e perseguire il bene comune è una delle maggiori sfide da affrontare a livello globale. Io e mio fratello Federico abbiamo scelto un approccio concreto ed efficace in ambito di sostenibilità così come abbiamo sempre fatto in termini di business – dichiara Gianni Pegorin, presidente di AGF88 Holding –. La trasformazione in società Benefit ci rende orgogliosi perché riconosce, anche legalmente, quello che già siamo e gli sforzi fatti dalla nostra famiglia nel porre in essere azioni concrete e interventi realizzati negli anni all’interno di una visione d’impresa etica. Con questa trasformazione vogliamo, anche nel futuro, continuare a portare avanti questo approccio attraverso rapporti leali e trasparenti con i nostri partner e collaboratori».