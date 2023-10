Pettenon Cosmetics si riorganizza e accelera su Stati Uniti e Asia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Durante il 2023, Pettenon Cosmetics è stata oggetto di un’importante riorganizzazione aziendale che ha portato a una ridefinizione del perimetro di consolidamento e ha garantito il controllo di due società ritenute particolarmente rilevanti e strategiche per lo sviluppo del business. Con la crescita del mercato in Italia e lo sviluppo delle attività nei mercati internazionali, l’azienda prevede di confermare anche per il 2023 una crescita a doppia cifra e di raggiungere 180 milioni di euro di giro d’affari»: chi parla è Luigi Ambrosini (nella foto) nuovo amministratore delegato di Pettenon Cosmetics, azienda che opera nei settori hair & skincare.



Ambrosini ha assunto il suo incarico a partire dal 1° ottobre. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi professionali in Italia, Europa e negli Stati Uniti, fino a raggiungere il vertice di Abbott Italia, di cui è stato presidente e amministratore delegato negli ultimi otto anni. L’ingresso del nuovo manager segna un momento decisivo nella strategia di crescita dell’azienda veneta con un chiaro focus sull’innovazione e sulla diversificazione delle linee di prodotti. Luigi Ambrosini guiderà l’azienda nella sua espansione sia sul mercato nazionale che internazionale, con particolare attenzione ai mercati statunitensi ed asiatici. Il piano strategico prevede l’apertura di nuove filiali nei mercati chiave e l’espansione della capacità produttiva attraverso acquisizioni mirate. Il gruppo Pettenon punta, inoltre, a conseguire la certificazione B-Corp.

«L’espansione internazionale è una parte cruciale della nostra strategia - spiega l’ad -. Ci concentreremo attentamente sui mercati chiave, a partire dagli Usa, dove l’industria dell’haircare ha mostrato una notevole ripresa post Covid e continua a offrire promettenti prospettive di crescita. Inoltre, monitoreremo con attenzione i mercati asiatici, in particolare quelli con una crescente domanda di prodotti cosmetici. Stiamo anche rafforzando la nostra presenza commerciale in Europa, concentrando gli sforzi su Spagna, Francia, Germania e UK, dove i nostri brand professionali stanno guadagnando quota di mercato e rilevanza tra i clienti più importanti».

E aggiunge: «Il nostro piano strategico è incentrato su focalizzazione, innovazione e diversificazione delle linee di prodotti, nonché sull’apertura di nuove filiali nei mercati chiave e sull’ampliamento della capacità produttiva attraverso acquisizioni mirate. Inoltre, ci impegniamo a mettere in pratica la nostra visione di sviluppo sostenibile. Questo significa che stiamo investendo nella protezione dell’ambiente e nel benessere delle comunità in cui operiamo. In qualità di Benefit Company dal 2021, lavoriamo attivamente per ottenere la certificazione B-Corp».