Peugeot 2008 con 13.134 unità

La 2008 è un crossover medio-piccolo realizzato sulla stessa base dell’utilitaria 208. Caratterizzata da forme scolpite e aggressive, ha interni moderni, personali e ben rifiniti. La plancia è elaborata, con un profondo incavo di fronte al passeggero e due elementi che sporgono: il cruscotto digitale e tridimensionale che ha i classici strumenti a lancetta e, al centro, il display da 7 o da 10 pollici per l’impianto multimediale e la gestione del clima. La posizione di guida è quella di tutte le Peugeot recenti, con il volante piccolo e posto in basso, per poter leggere il cruscotto sopra la corona, cosa che però si ottiene solo restando piuttosto vicini alla plancia. L’abitabilità è di buon livello, mentre il bagagliaio è solo discreto in rapporto agli ingombri: ha, comunque, il fondo si sistema su due livelli. Su strada, la Peugeot 2008 offre un valido rapporto fra precisione di guida e confort, privilegiando però quest’ultima voce. I tricilindrici a benzina sono tutti energici e pronti, e quello da 155 cv ha un allungo da sportiva. I turbodiesel sono docili e silenziosi, mentre la versione elettrica accelera con buon vigore ed è molto progressiva. Notevoli anche i cambi automatici e buoni nella manovrabilità quelli manuali.

