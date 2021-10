Peugeot 2008 con 2.451 unità

La Peugeot 2008 è una crossover medio-piccola costruita sulla stessa base dell’utilitaria 208. Caratterizzata da forme scolpite e aggressive, ha interni moderni, personali e ben rifiniti. La plancia ha un profondo incavo di fronte al passeggero e due elementi che sporgono: il cruscotto digitale e tridimensionale su tutte le versioni tranne la base, che ha i classici strumenti a lancetta e, al centro, il display (di 7 o di 10 pollici per l’impianto multimediale a gestire il clima. La posizione di guida è quella di tutte le Peugeot recenti, con il volante piccolo e posto in basso per poter leggere il cruscotto sopra la corona. L’abitabilità è di buon livello, mentre il bagagliaio è solo discreto in rapporto agli ingombri; ha, comunque, il fondo su due livelli. Su strada, la Peugeot 2008 si segnala per la precisione di guida e il confort privilegiando però l’ultima voce.

19/21 21/21 Menu