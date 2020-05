Peugeot 2008, cresciuto in lunghezza e personalità

Da piccolo crossover si è trasformato in suvvino medio realizzato sulla stessa base dell'utilitaria 208. Caratterizzato da forme scolpite e aggressive, ha interni moderni, personali e ben rifiniti. La plancia propone il cruscotto digitale e anche tridimensionale con al centro, il display da 7 o di 10 pollici per l'impianto multimediale. I motori tricilindrici a benzina sono tutti energici e pronti, ma quello da 155 cv ha in più un allungo da auto sportiva. La versione elettrica è una sfiziosità aggiuntiva ideale soprattutto in città, ma comunque con una buona autonomia da oltre 300 km. Prezzi a partire da 21.000 euro.