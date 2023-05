Peugeot 2008, debutta il restyling e arriva anche l’ibrido

Peugeot 2008: più connettività a bordo

La nuova versione Allure 2008 è ora dotata di serie del sistema Peugeot i-Connect, mentre la versione GT può essere equipaggiata con il sistema i-Connect Advanced come optional.

Entrambi sono controllati tramite il touchscreen centrale da 10 pollici, facilmente personalizzabile, multifinestra con widget o scorciatoie.

È semplice tornare alla pagina principale in qualsiasi momento premendo il pulsante “Home” del pianoforte sotto lo schermo. Nella parte superiore dello schermo, un banner permanente mostra la temperatura esterna e le informazioni meteo, la posizione nelle pagine del widget, i dati di connettività, le notifiche e l’ora.

Il sistema offre una connettività completa attraverso il mirroring wireless (Apple CarPlay/Android Auto) e con la Advanced si aggiunge il sistema di navigazione connesso TomTom ad alte prestazioni. Il sistema viene aggiornato “over the air”. È presente anche il riconoscimento vocale in linguaggio naturale che consente di accedere a tutte le richieste relative alle funzioni di infotainment.

Infine, l’applicazione per smartphone MyPeugeot aggiunge tre nuove funzioni: un libretto di manutenzione virtuale che permette di conservare tutte le fatture e di memorizzare l’elenco degli interventi effettuati sul veicolo all’interno delle reti; è ora possibile inviare preventivamente i viaggi effettuati al sistema di navigazione di bordo da remoto sul proprio smartphone; e il sistema che calcolare la ricarica preventivamente per caricare il veicolo negli orari più opportuni e in base alla disponibilità delle stazioni di ricarica.