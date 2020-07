Peugeot 2008, la versione EV a ruote alte di 208

(© PEUGEOT)

Col cambio di piattaforma aumenta di 14 cm e ora è anche elettrica. Il nuovo modello è lungo 4,3 metro (+14 cm), largo 1,77 (+3 cm) ed è più basso di 2 cm per motivi aerodinamici. Al centro dell'abitacolo c'è l'i-Cockpit con la nuova strumentazione digitale in 3D configurabile. Il cambio è automatico ad 8 marce con selettore dedicato. Destinata ad un pubblico giovane e attento ai dettagli la nuova 2008 offre di tutto e anche di più. Per la prima volta è offerta in versione elettrica con sotto al cofano un motore da 136 cv che è in grado di garantire un'autonomia di oltre 330 km.