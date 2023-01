E-Lion: Peugeot dal 2025 avrà un versione elettrica per ogni modello

E-Lion: entro il 2038 carbon net zero

Peugeot sta lavorando per raggiungere il suo obiettivo di “Carbon Net Zero” entro il 2038. Il brand francese prevede di ridurre il potenziale di riscaldamento globale del 60% nel mondo e del 70% in Europa entro il 2030.

il piano prende in considerazione l'adozione di materiali utilizzati per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti, l'energia utilizzata e l'integrazione dei prodotti in un approccio di economia circolare.

L’economia circolare nella società consiste nel passare da un approccio “prendi, produci, smaltisci” a un approccio circolare per i materiali e i beni. Per il gruppo Stellantis, l’economia circolare parte dalla progettazione di veicoli che durano più a lungo, impiegando quantità crescenti di materiali riciclati e integrando la riparazione, la rigenerazione, il riutilizzo e il riciclaggio di auto e parti. A questo si aggiungono il ricondizionamento dei veicoli e dei pezzi di ricambio e i programmi di retrofit per convertire i veicoli esistenti in Bev.

I clienti, sia privati che professionisti, possono vedere il “riutilizzo” in azione sulla piattaforma di e-commerce di Stellantis chiamata B-Parts (attualmente disponibile in 155 Paesi con 5,2 milioni di pezzi).

I clienti inizieranno a vedere l’etichetta SUSTAINera. È già presente sulle scatole dei ricambi e inizierà a comparire sui veicoli. Questo sta a significare che nella produzione di quel pezzo è stato utilizzato fino all’80% in meno di materie prime e fino al 50% in meno di energia rispetto a un pezzo equivalente senza contenuto riciclato.

