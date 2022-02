Peugeot 208 con 196.869 unità

Piccola a cinque porte caratterizzata da forme eleganti, ma non priva di aggressività sulla base di luci e di mascherina originali, di interni personali e con cruscotto digitale 3D. Lo spazio per persone e bagagli è buono come l’accessibilità e i numerosi vani portaoggetti a cui si aggiunge il sistema multimediale.

Su strada tutte le Peugeot 208 sono agili e vantano uno sterzo preciso, leggerissimo in manovra e pesante il giusto in velocità. Buon il confort anche sullo sconnesso. Infine i motori disponibili che sono a benzina e diesel, ma il più scattante è quello della e-208 la versione 100% elettrica.