Peugeot 208 con 4.332 unità

La Peugeot 208 è una piccola a cinque porte caratterizzata da forme morbide, ma non priva di aggressività per via del disegno particolare di luci e mascherina, ha interni personali e ben rifiniti. lLe versioni più complete hanno il cruscotto digitale 3D, le altre uno classico a lancette. Lo spazio per le persone e i bagagli è discreto, come pure l’accessibilità: tanti i vani portaoggetti e valido il sistema multimediale, ma alcuni comandi non sono il massimo della praticità. Su strada tutte le Peugeot 208 sono agili e con uno sterzo preciso, leggero in manovra e pesante il giusto in velocità. La misura delle ruote montate influenza molto il confort sullo sconnesso, che è buono con quelle più piccole e a malapena discreto con quelle di 17 pollici; in compenso, gli inserimenti in curva diventano ancor più rapidi. Tanti i motori disponibili da quelli termici sia a benzina che turbodiesel più la scattante elettrica e-208.

