Lunga poco più di 4 metri, larga 1.75 metri e con un passo di 2 metri e mezzo, la seconda generazione di Peugeot 208 è più grande della precedente e offre anche più spazio a bordo. Il bagaglio ha una capacità di 311 litri. Alla base di tutte le innovazioni c'è il pianale: il CMP / e-CMP (Common Modular Platform), una piattaforma modulare ed efficiente riservata ai segmenti B e C che affianca la piattaforma EMP2 (Efficient Modular Platform) utilizzata con successo su tanti modelli della Casa, inclusa la nuova ammiraglia 508. La nuova uova Peugeot 208 è disponibile in una gamma completa di motorizzazioni termiche di ultima generazione che rispettano le norme Euro 6.d per i motori benzina e Euro 6.d-temp per quelli Diesel. Tra i primi, il PureTech tre cilindri declinato nelle potenze di 75, 100 e 130 cavalli. Il meno potente è disponibile solo con cambio manuale a 5 rapporti, l'intermedio sia con manuale a 6 rapporti che con la trasmissione automatica a 8 velocità e il più potente solo con l'automatico. Passando alla gamma diesel, questa si compone solo del 4 cilindri da 1.5 litri BlueHDi da 100 cv con cambio manuale a 6 rapporti. Passando alla versione elettrica monta un motore da 100 kW (136 cv) e una coppia di 260 Nn che, trattandosi di un veicoli elettrico, sono immediatamente disponibili. Al powertrain viene abbinata una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che permette un'autonomia fino a 340 km secondo il nuovo protocollo di omologazione Wltp e di 450 km in base al precedente Nedc. Collegata al circuito di raffreddamento dell'abitacolo, la regolazione termica mediante circolazione di liquido permette una ricarica rapida, un'autonomia ottimizzata e una maggiore durata in termini di vita degli accumulatori. La ricarica può essere programmata (anche dallo smartphone) e avviene con tempistiche diverse a seconda della presa e della batteria montata e varia da 27 ore con la presa domestica a 5 ore con una colonnina trifase e caricabatteria di bordo da 11 kW (optional). Questa batteria è garantita 8 anni o 160 000 km.

