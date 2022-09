La Peugeot 208 elettrica, battezzata e-208, ha tutte le qualità per rientrare tra le auto elettriche compatte più interessanti sul mercato. La e-208 è dotata di una batteria da 50 kWh di capacità garantita 8 anni o 160 000 km che consente un'autonomia fino a 340 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane: si può “fare il pieno” di energia da una Wall Box in 8 ore, da colonnine a 22 kW o Fast Charge per ricaricare l’80% in 30 minuti e da una presa domestica per ottenere 100 km di autonomia in 7 ore, o la ricarica completa in circa 27. Nel dettaglio la versione selezionata è la Peugeot 208 e-208 Allure, lunga 406 cm, larga 175 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 265 litri. Nella versione e-208 Allure costa 35.050 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.530 kg.

