Quindicesima posizione per la Peugeot 208, grazie alle 1449 immatricolazioni ottenute nel mese di Aprile 2022. L'ultima generazione di 208 si afferma per il design personale, che trasmette modernità ed energia. Uno stile dinamico che strizza l'occhio alla sportività e segna un passo importante verso il futuro. Quale nuovo elemento di questa visione del futuro, la nuova 208 viene proposta sin dal lancio con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o elettrica. Quest’ultima grazie a soluzioni tecniche specifiche come la ripartizione ottimale delle masse garantisce una dinamica di guida analoga alle versioni termiche. La e-208 è dotata di una batteria da 50 kWh di capacità garantita 8 anni o 160 000 km che consente un'autonomia fino a 340 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane: si può “fare il pieno” di energia da una Wall Box in 8 ore, da colonnine a 22 kW o Fast Charge per ricaricare l’80% in 30 minuti e da una presa domestica per ottenere 100 km di autonomia in 7 ore, o la ricarica completa in circa 27. Tra le versioni consigliate la Peugeot 208 PureTech 100 S&S Eat8 Gt, lunga 406 cm, larga 175 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 265 litri. Nella versione PureTech 100 S&S Eat8 Gt costa 25.200 euro con motore a benzina di 1.199 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 74 kW/100 cavalli ed una coppia massima di 205 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 44 litri. Le emissioni di CO2 sono di 99 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 188 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.165 kg.

