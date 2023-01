La Peugeot 208 a novembre ha registrato cn 15.613 unità vendute (– 6%), ma secondo dati di Stellantis a dicembre ha guadagnato posizioni portandosi in vetta alla classifica delle auto più vendute in Europa. È una compatta cinque porte caratterizzata da forme morbide, ma non priva di aggressività per via del design particolare di luci e mascherina: ha interni personali e ben rifiniti. Le versioni più complete offrono il cruscotto digitale 3D, le altre uno più classico a lancette. In entrambi i casi, l’attenzione allo stile si traduce in una leggibilità agevole, anche se la posizione di guida offre un volante più piccolo oltre che posto più in basso. Lo spazio per persone e i bagagli c’è, così come l’accessibilità. Tanti i vani portaoggetti e valido il sistema multimediale.

