L'ultima generazione di 208 si afferma per il design personale, che trasmette modernità ed energia. Quale nuovo elemento di questa visione del futuro, la nuova 208 è stata proposta sin dal lancio con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o elettrica. Quest’ultima grazie a soluzioni tecniche specifiche come la ripartizione ottimale delle masse garantisce una dinamica di guida analoga alle versioni termiche. La e-208 è dotata di una batteria da 50 kWh di capacità garantita 8 anni o 160 000 km che consente un'autonomia fino a 340 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane: si può “fare il pieno” di energia da una Wall Box in 8 ore, da colonnine a 22 kW o Fast Charge per ricaricare l’80% in 30 minuti e da una presa domestica per ottenere 100 km di autonomia in 7 ore, o la ricarica completa in circa 27.Nel dettaglio la Peugeot 208 e-208 Allure è lunga 406 cm, larga 175 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 265 litri. Nella versione e-208 Allure costa 35.050 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.530 kg.

