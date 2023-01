Peugeot 208 – auto più vendute 2022

A chiudere la classifica delle dieci auto più vendute nel 2022 troviamo la Peugeot 208, compatta francese scelta da 25.287 clienti. La Peugeot 208 si caratterizza per il design personale, con uno stile dinamico che punta alla sportività. Fin dal lancio la nuova 208 è stata proposta tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o elettrica. Quest'ultima grazie a soluzioni tecniche specifiche come la ripartizione ottimale delle masse garantisce una dinamica di guida analoga alle versioni termiche. La e-208 è dotata di una batteria da 50 kWh di capacità garantita 8 anni o 160 000 km che consente un’autonomia fino a 340 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane: si può “fare il pieno” di energia da una Wall Box in 8 ore, da colonnine a 22 kW o Fast Charge per ricaricare l'80% in 30 minuti e da una presa domestica per ottenere 100 km di autonomia in 7 ore, o la ricarica completa in circa 27.

