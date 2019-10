Peugeot 208 elettrica: tutto quello che c'è da sapere Peugeot 208 arriva in veste completamente nuova e con la novità del motore elettrico. L'abbiamo provata sulle strade portoghesi ed ecco com'è andata. di Gulia Paganoni

La base è uguale alla versione termica ma a cambiare è il powertrain. Grazie al pianale CMP i tecnici Peugeot hanno sviluppato due auto in una: tradizionale ed elettrica. In quest'ultimo caso è stata fatta una gestione dei pesi tale per cui avere un feeling di guida molto simile al benzina e al diesel.

Motore da 136 cv e senza rumore

Nel vano motore pistoni e bielle lasciano il posto a un motore elettrico da 100 kW (136 cv) abbinato a batterie agli ioni di litio da 50 kWh posizionate sotto alla scocca, soluzione che evita di poter via spazio al vano bagaglio di 331 litri. L'autonomia dichiarata nel ciclo Wltp è di 340 km ma nella realtà sono sicuramente un po' meno.



Tre modalità di guida e due di frenata

Sono tre le modalità di guida che cambiano proprio il carattere della vettura. In Eco la potenza è di 60 kW mentre salendo, in normale è di 80 kW e la più “pepata” è la sport con la quale vengono messi a terra tutti i 100 kW di potenza. In quest'ultima modalità è in grado di uno spunto 0-100 km/h in 8,1 secondi. La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km.

Come altri costruttori, anche Peugeot propone due modalità di frenata: moderata, che funziona come un'auto tradizionale e aumentato che incrementa il controllo del pedale dell'acceleratore per recuperare più energia durante la marcia. Inoltre, in questa modalità l'auto riconosce quando la batteria è piena e quindi non ha granché bisogno di ricarica e per questo diminuisce il frenomotore ma quando manca carica alle celle, l'auto inizi ad accentuare questo sistema di frenata.



Agevolazioni per la ricarica: le proposte di Peugeot

Possedere un'auto elettrica impone anche di avere la possibilità di ricarica della stessa. Per questo in Peugeot si è pensato di andare incontro ai clienti con tre proposte realizzate in collaborazione con Enel X. La prima è dedicata a coloro che non hanno un box e che possono ricaricare alle colonnine pubbliche. A questi viene fornita una tessera per la ricarica con diversi valori che sono ancora da definire.

Per i clienti che invece hanno un garage viene dato supporto dai tecnici Enel X che valutano se è possibile installare il Wall Box domestico.

Infine, l'ultima possibilità unisce la due precedenti.



Com'è guidare la e-208

Elettrica ma non sembra. È questa la sensazione che si prova al volante di Peugeot 208 elettrica. I tecnici del Leone hanno fatto un ottimo lavoro per creare un feeling di guida piacevole e preciso. Cambiando modalità di guida l'auto cambia carattere e si percepisce anche il cambiamento della frenata scambiando D con B dalla leva del cambio.

La precisione e la stabilità non viene messa in discussione anche con una disposizione dei pesi nuova.



Disponibile da gennaio con diverse modalità di accesso

L'arrivo è previsto per il mese di gennaio 2020 ma l'auto è già ordinabile.

Le possibilità proposte da Peugeot sono di finanziamento o noleggio con un anticipo. Per esempio, per la versione Allure con PureTech viene proposto un anticipo di 3.500 euro con 36 rate/45.000 km con rate da 169 euro per il finanziamento e 279 euro per il noleggio.