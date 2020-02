Peugeot 208 evolve da auto di serie al rally

Altre specifiche prestazionali sono i freni anteriori ventilati da 330 mm per l’asfalto e 290 mm per la terra. Questi montano pinze a quattro pistoncini. Per quanto riguarda il posteriore, invece, i dischi sono pieni da 290 mm con pinze a due pistoncini.

I tecnici hanno cercato di migliorare le prestazioni già molto buone della versione precedente che ha venduto oltre 450 unità preparate da gara, una best-seller della categoria due ruote motrici e vettura da rally più popolare mai commercializzata da Peugeot Sport. I test di questa vettura sono già iniziati a livello europeo e il debutto italiano è previsto per la metà dell’anno (probabilmente al rally di Roma) con un equipaggio d’eccezione: l’undici volte campione italiano rally, Paolo Andreucci con la sua fida navigatrice, Anna Andreussi.