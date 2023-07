Peugeot 208 ora è ibrida e la versione elettrica offre più autonomia

Lunga la lista dei sistemi di assistenza alla guida Adas che per un’auto del segmento B non sono scontati. E, dato il giovane appeal della vettura, la connettività è all’avanguardia con il sistema Peugeot i-Connect con funzione mirroring wireless per Android Auto e Apple Car Play disponibile sul touchscreen da 10 pollici con aggiornamenti Ota, come gi smartphone.

Peugeot 208 debutterà nel prossimo mese di novembre, il listino non è stato ancora reso noto ma, data l’entità dell’aggiornamento, dovrebbe aumentare rispetto all’attuale.

