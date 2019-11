Peugeot 208 R2: ecco il nuovo leone da Rally da 208 cv di Giulia Paganoni

2' di lettura

Dalle auto di serie a quelle da rally. La nuova generazione di Peugeot 208 è un perfetto esempio di come il motorsport sfrutti e migliori le performance delle auto di serie. La city car da competizioni infatti sfrutta il pianale Cmp e il powertrain PureTech montato sulle versioni di serie.

Come sarà la nuova Peugeot 208 Rally 4

La vettura è basata sulla nuova generazione di 208 ed è dotata delle sue ultime innovazioni tecnologiche. Infatti, le equipe e gli ingegneri di del Leone sono rimasti fedeli agli aspetti che hanno decretato il successo dell'attuale 208 R2, vettura che ha venduto oltre 450 esemplari in tutto il mondo.

Alla base, la struttura. Si tratta della piattaforma Cmp (Common Modular Platform) utilizzata per l'auto di serie che offre una massa ridotta e una dinamica molto prestazione.

Motore tre cilindri da 208 cv

La nuova 208 Rally 4 è equipaggiata con il nuovo motore 3 cilindri turbocompresso da 1,2 litri che sfrutta l'ultima tecnologia PureTech. Una base motore particolarmente prestazionale di serie e adattata alle competizioni dagli ingegneri . Avrà un motore che svilupperà 208 cavalli grazie anche alla presenza di un turbo più grande, una gestione elettronica racing Magneti Marelli ed un cambio Sadev che permette di scaricare a terra tutta la potenza.

Oltre un anno di test prima del debutto

La nuova generazione vuole essere una degna sostituita dell'attuale che ha conquistato numerosi trofei e titoli in tutta Europa. Dopo un intenso programma di sviluppo iniziato nell'estate del 2018, la 208 è stata collaudata e convalidata su tutti i terreni e in condizioni estreme nelle mani di piloti esperti. L'arrivo nelle competizioni è previsto per il secondo trimestre 2020. La prima apparizione è programmata per in gara in Spagna, con i colori della Peugeot Rally Academy, in occasione del Rally di Madrid, venerdì 22 e sabato 23 novembre. Sarà guidata da Efren Llarena e dalla co-pilota Sara Fernández, Campioni FIA ERC3 2019.

La commercializzazione dal prossimo anno

In base a un programma di omologazione che sarà effettuato alla fine del primo trimestre 2020 presso gli organi direttivi della FIA, i pre-ordini della Nuova 208 Rally 4 saranno aperti dall'inizio di gennaio 2020 presso il servizio commerciale di Peugeot Sport e la vettura sarà in vendita al prezzo di 66mila euro a cui bisogna aggiungere l'IVA.

Seguendo la volontà di Peugeot Sport di incoraggiare i giovani talenti di questa disciplina, i primi esemplari saranno consegnati, in via prioritaria, ai partecipanti alla Coppa 208 Rally Cup di Francia e Spagna.