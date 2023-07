Peugeot 208 si rinnova: ecco come cambia la piccola del Leone. E ci sono i mild hybrid

Infine, la presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 16, disponibili fino a 17 pollici. La gamma è composta da tre allestimenti che variano a seconda dall'equipaggiamento: Active, Allure e Gt.

Stile più sportivo e moderno

A colpo d'occhio si notano alcuni cambiamenti nello stile già dal frontale, dove spicca il nuovo emblema del marchio al centro della calandra, anche quest'ultima con un nuovo disegno e in tinta con la carrozzeria, nota molto visibile e di cambiamento rispetto al passato. Inoltre, cambia la firma luminosa inedita tipica della nuova era del design Peugeot (già vista su 508 e 508 sw); questa è caratterizzata da tre lunghi gruppi ottici verticali ad artiglio integrati negli inserti nero lucido del paraurti. Sulla versione Gt, questa illuminazione è ulteriormente amplificata: il suggestivo effetto dei tre artigli luminosi è esteso alla funzione di illuminazione dei proiettori full Led grazie all'utilizzo di tre moduli ottici indipendenti.

Anche al posteriore sono state apportate alcune modifiche riguardo la firma luminosa: i tre artigli sono ora orizzontali contribuendo ad allargare la vettura visivamente.

Interni curati e tecnologici

All'interno dell'abitacolo spiccano nuovi tessuti dei sedili, in particolare il rivestimento in Alcantara nero con impunture a vista verde Adamite, disponibile in opzione sulla versione Gt. Quest'ultima vanta il massimo livello di attenzione ai dettagli, con finiture del cruscotto e braccioli evidenziati da eleganti impunture a vista verde Adamite.

Inoltre, il conducente può contare su un touchscreen da 10 pollici di serie su tutti gli allestimenti e non più solo sul top di gamma. Questa interfaccia ideale permette di controllare facilmente i sistemi di infotainment Peugeot i-Connect e i-Connect Advanced di ultima generazione. Le versioni di Nuova 208 dotate di cambio manuale a sei rapporti si caratterizzano per un nuovo pomello, utile per migliorare l'impugnatura della leva. Mentre le versioni con cambio automatico mantengono il selettore introdotto nella primavera del 2022.