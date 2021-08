Peugeot 3008 con 3.846 unità

Crossover medio di personalità, la nuova Peugeot 3008 ha un possente frontale con mascherina a piccoli listelli di lunghezza variabile che incorpora i fari. Sottili Led che scendono quasi in verticale caratterizzano ulteriormente il frontale. La parte superiore dei finestrini è contornata da uno spesso profilo che imita quello dell'alluminio, mentre il montante posteriore ricoperto di plastica lucida di colore scuro fornisce l'impressione che il tetto sia sospeso rispetto alla fiancata. Dietro, infine, spiccano i fanali composti da tre elementi verticali a Led uniti da una fascia nera. Altrettanto originale l'abitacolo: come nelle altre Peugeot recenti, il cruscotto è posto molto in alto e si legge sopra il volante. In questo caso, invece dei normali strumenti c'è un display ad alta risoluzione di 12,3 pollici, configurabile in cinque modi differenti e il volante, a due sole razze e con massiccio cuscino centrale, ha la parte superiore e inferiore appiattita. Semplice la plancia, le cui forme sono messe in evidenza da profili in simil alluminio, mentre il tunnel che ospita la corta leva del cambio, è molto più in alto. L'abitacolo è ampio e ben rifinito, come il bagagliaio che ha la soglia di carico a 70 cm da terra. Il nuovo modello ha portato al debutto la doppia versione plug-in.



