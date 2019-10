Peugeot 3008

Dinamica e raffinatezza paragonabili a quella di una berlina, massima efficienza e basso impatto ambientale, versatilità e funzionalità da primato per Peugeot 3008, che abbandona le forme da MPV per sposare il concetto di SUV. Evoluto il concetto di i-Cockpit con il volante che rimane piccolissimo, ma viene smussato anche nella parte superiore. Il quadro strumenti è interamente digitale e configurabile a piacere e fornisce tutte le informazioni richieste. Più lunga di 8 cm rispetto alla precedente, arriva a pesare fino a 100 kg in meno. Tutti i motori sono abbinabili alla trasmissione automatica EAT6 che unisce la rapidità di funzionamento di un sistema a doppia frizione al comfort ed alla progressività di un automatico tradizionale.

