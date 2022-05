Dodicesima posizione per la Peugeot 3008, arrivata in aprile a 1653 immatricolazioni. 3008 incarna la nuova filosofia Peugeot. Per questo motivo il suv può essere scelto con motorizzazione plug-in hybrid, a due o quattro ruote motrici, e con motori a benzina o Diesel che esaltano il piacere di guida e massimizzano l'efficienza. Su 3008 è presente lo stato dell'arte della tecnologia oggi disponibile, grazie alla presenza di aiuti alla guida di ultima generazione (Adas), nonché di un nuovo i-Cockpit dotato di Head-up Digital Display da 12,3” completamente personalizzabile e configurabile ed uno schermo touch screen Hd ora da 10” a centro plancia. Sulla consolle centrale tutte le versioni dotate di motore termico e dotate di cambio automatico hanno di serie il selettore della modalità di guida che consente al guidatore di scegliere tra: Normal, Sport ed Eco. Per le versioni con motorizzazione plug-in hybrid, il selettore della modalità di guida consente di scegliere tra le modalità 100% Elettrica (modalità con cui si avvia l'auto), Ibrida, Sport e 4WD (4 ruote motrici, solo per versione Hybrid4). Tra le versioni consigliate la Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Active Pack, lunga 445 cm, larga 184 cm, alta 162 cm a 520 litri. Nella versione BlueHDi 130 S&S Active Pack costa 33.550 euro con motore a gasolio di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 53 litri. Le emissioni di CO2 sono di 103 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 192 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.504 kg.

