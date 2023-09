Peugeot 3008, debutta la terza generazione: è solo elettrica con autonomia fino a 700 km

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal nostro inviato a Sochaux - È un modello strategico che segna un cambiamento epocale per Peugeot e il gruppo Stellantis. Erede di un best seller, che in sette anni e due generazioni è stata venduta in oltre 1,3 milioni (150 in Italia), la Peugeot 3008, anzi E-3008 (dove la “E” sottolinea la trazione esclusivamente elettrica) è una vettura radicalmente inedita per stile, struttura dell'autotelaio e tecnologia e, infatti, porta al debutto la piattaforma STLA Medium fiore all'occhiello del piano di sviluppo di Stellantis sulle elettriche e la transizione energetica. Il fatto di aver selezionato l'e-suv Peugeot per il debutto di questa strategica architettura è una scelta che ribadisce il ruolo del marchio francese all'interno del gruppo. Si tratta della prima architettura unificata del gruppo (nato quasi 3 anni fondendo Psa e Fca) sviluppata e progettata per le auto elettriche medio grandi di nuova generazione. Definita, infatti BEV By Design, cioè progettata ad hoc per le Bev (Battery electric vehicle) la nuova architettura è realizzata partendo dalla batteria come elemento portante (posto alla base del pavimento), la trazione di base è anteriore, ma nelle versioni integrali, un secondo elettromotore è montato nell'apposito telaio posteriore. Tra i punti chiave che troveremo anche sui altri, futuri, modelli del gruppo Stellantis spicca l'autonomia fino a 700 km, ricarica veloce (30 minuti in determinate condizioni e rete a 400 Volt che rappresenta un compromesso corretto tra costi e prestazioni che evita la complessità degli 800 volt considerati un po' il benchmark.

Infine, la nuova piattaforma può anche essere utilizzata per le varianti ibride che saranno disponibili solo in alcuni mercati. Del resto, rendere solo elettrica una vettura di grandi volumi come la 3008 è una grande sfida anche perché la transizione agli ioni di litio è agli albori e in alcuni settori, come le flotte aziendali, il full electric ancora stenta a decollare.

Il nuovo suv a zero emissioni è costruito esclusivamente ed orgogliosamente in Francia, nello storico stabilimento di Sochaux e anche molti elementi come i motori sono realizzati Oltralpe con Il motore elettrico fabbricato e prodotto dalla joint venture Stellantis-Nidec di Trémery e il cambio costruito da Stellantis a Valenciennes. Le celle con composizione chimica NMC (Nickel, Manganese e Cobalto, al momento sono fornite da Byd (una garanzia di qualità), ma successivamente saranno usate gli elementi realizzati nelle gigafactory del gruppo, l'assemblaggio del pacco batteria è effettuato a Sochaux. Da sottolineare che la piattaforma STLA Medium sarà sfruttata, nella fabbrica italiana di Melfi, per futuri modelli Opel, Lancia e Ds che nei prossimi anni saranno costruiti a Melfi.

Peugeot E-3008, batteria e ricarica

Due i tagli della batteria: 73 e 98 kWh netti e trazione anteriore oppure integrale. La gamma di Peugeot E-3008 è infatti articolata su due livelli di allestimento, Allure e GT ed è possibile scegliere fra tre combinazione di motori elettrici sincroni a magneti permanenti con coppia massima di 343 Nm: singolo da 210 cv (157 kW) o 230 (170 kW) con autonomia estesa e dual motor da 320 cv complessivi (240 kW), con l'unità posteriore anteriore che eroga 210 cv (157 kW) e quella posteriore da 110 cv (83 kW e 155 Nm di coppia) che genera le 4 ruote motrici.

L'autonomia spazia dai 525 km (Wltp) delle versioni mono motore (2 ruote motrici, trazione anteriore) e dual motor 4Wd con batteria da 73kWh fino a 700 km della variante long large con single motor, trazione anteriore e batteria da 98kWh. Sono dati che indicano quanto la Peugeot e-308 sia una vera grand routier a zero emissioni e punti a diventare una “Tesla Killer” e una temibile concorrente per i modelli cinesi che da parte loro non godono certo dell'immagine di marca del brand francese. I consumi non sono stati ancora dichiarati.