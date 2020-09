Peugeot 3008: ecco com’è il restyling del suv francese

Il restyling si riflette negli interni con nuove finiture, che contribuiscono ad elevare la già elevata qualità presente nell'abitacolo.

Connettività con lo smartphone

Elemento da cui è difficile separarci nella vita quotidiana, lo smartphone è ben integrato anche su Peugeot 3008. Le applicazioni principali vengono riprodotte nello schermo centrale grazie alla compatibilità MirrorScreen, dotata dei protocolli di connessione Apple CarPlay e Android Auto. Per ricaricare i dispositivi mobili eventualmente presenti a bordo, oltre alla ricarica wireless dello smartphone (disponibile a richiesta), sono presenti una presa USB nella fila 1 e due nuove prese USB nella fila 2.

Per gli amanti del sound, è presente un sistema Hi-Fi curato da Focal: un impianto sonoro top di gamma con 515 Watt ed in grado di garantire una pulizia sonora rara da trovare in un'auto. Quando presente questa dotazione, le griglie degli altoparlanti (tweeter e canale centrale) adottano ora una nuova tinta color bronzo.

Sistemi di assistenza alla guida: i principali Adas disponibili

Restyling di Peugeot 3008 offre lo stato dell'arte della tecnologia in fatto di aiuti alla guida (ADAS). Tra gli altri sono presenti: il Night Vision (unico SUV compatto del mercato ad adottarlo), una tecnologia che rileva gli esseri viventi (pedoni / animali) davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta (fino a 200-250 m); l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go (quando presente il cambio automatico EAT8), un sistema che, oltre a regolare in automatico la velocità in funzione del veicolo che ci precede, consente di fermare l'auto e di farla ripartire se l'arresto è inferiore a 3 secondi. In caso contrario, una semplice pressione sul pedale dell'acceleratore o sull'estremità del comando del cruise control riavvia l'auto. Disponibile come parte del pacchetto Drive Assist Plus. Il Lane positioning assist (sempre abbinato all'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go), si tratta del sistema che consente al guidatore di scegliere la posizione dell'auto all'interno della propria corsia e di farla mantenere in automatico all'auto, richiedendo solo il mantenimento delle mani sul volante. Disponibile come parte del pacchetto Drive Assist Plus. La frenata automatica di emergenza di ultima generazione, un sistema che rileva pedoni e ciclisti, di giorno e di notte, da 5 km/h fino a 140 km/h, a seconda della versione) con avviso di rischio di collisione. Il riconoscimento esteso dei segnali stradali (fermata, senso unico, divieto di sorpasso).

Due motori ibridi plug-in: fino a 59 km in elettrico

Per il restyling del suv 3008 sono disponibili due motorizzazioni plug-in hybrid: la versione Hybrid4 300 e-Eat8, risultato della combinazione di un motore benzina PureTech da 200 cv (147 kW) e due motori elettrici, uno posizionato sull'asse anteriore accoppiato al cambio e-EAT8 che sviluppa 110 cv (81kW) ed il secondo posizionato sull'asse posteriore che sviluppa 112 cv (83kW). L'autonomia dichiarata è di 59 km, secondo il ciclo di omologazione Wltp. La trazione 4WD, disponibile anche in modalità Electric, consente una ancora migliore trazione su strade o terreni difficili. Il risultato è un'aderenza impeccabile: sia su strade bagnate, fangose, innevate o tortuose, perché la potenza viene distribuita elettronicamente in modo uniforme sulle 4 ruote del veicolo.