La Peugeot 3008 elettrica ha tutte le carte in regola per avere successo nel 2024 nel segmento dei C-Suv a zero emissioni. La e-3008 si potrà scegliere tra diverse versioni, a partire da quella a trazione anteriore ha 210 cv con uno 0-100 in 8,7 secondi e velocità di 170 kmh più l’altra da 320 cv del bimotore 4x4 per 6,4 secondi da 0 a 100 e 180 kmh per una autonomia media di 525 km. Seguirà la monomotore da 230 cv per uno 0-100 in 8,9 secondi e 170 km/h promette 700 km di autonomia.

All’interno lo schermo panoramico da 21 pollici pare quasi galleggiare sopra la plancia grazie alle luci d’ambiente che filtrano tutt’attorno. La parte destra del maxi-display è riservata al sistema multimediale.