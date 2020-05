Peugeot 3008 ibrida phev

La Peugeot 3008 Hybrid unisce la possibilità di ricarica alla spina a due opzioni di trazione. Sia il due ruote motrici che la versione a trazione integrale montano un'unità benzina 1.6 litri uniti il primo a un motore elettrico da 81 kW integrato nella trasmissione e-Eat8 mentre il secondo ne unisce anche uno posteriore sempre da 83 kW. Per quanto riguarda l'energia, la versione due ruote motrici è dotata di una batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh e quella con trazione integrale dispone di una più potente da 13,2 kWh. Quest'ultima è in grado di raggiungere una velocità massima in elettrico di 135 km/h e lo spunto 0-100 km/h viene coperto in 5.9 secondi. I tempi di ricarica completa della batteria più potente è di sette ore con presa da 3,7 kW e di un'ora e 45 minuti con il wallbox da 7,4 kW.

