Peugeot 3008, ordini aperti. Ecco quanto costa e come è fatto il nuovo suv elettrico e ibrido

La 3008 ibrida da 136 cv costa invece 38700 nella versione GT e 43200 in quella Allure

È un modello strategico che segna un cambiamento epocale per Peugeot e il gruppo Stellantis. Erede di un best seller, che in sette anni e due generazioni è stata venduta in oltre 1,3 milioni (150mila in Italia), la Peugeot 3008, anzi E-3008 (dove la “E” sottolinea la trazione esclusivamente elettrica) è una vettura radicalmente inedita per stile, struttura dell’autotelaio e tecnologia e, infatti, porta al debutto la piattaforma STLA Medium fiore all’occhiello del piano di sviluppo di Stellantis sulle elettriche e la transizione energetica. Il fatto di aver selezionato l’e-suv Peugeot per il debutto di questa strategica architettura è una scelta che ribadisce il ruolo del marchio francese all’interno del gruppo. Si tratta della prima architettura unificata del gruppo (nato quasi 3 anni fondendo Psa e Fca) sviluppata e progettata per le auto elettriche medio grandi di nuova generazione. Definita, infatti BEV By Design, cioè progettata ad hoc per le Bev (Battery electric vehicle) la nuova architettura è realizzata partendo dalla batteria come elemento portante (posto alla base del pavimento), la trazione di base è anteriore, ma nelle versioni integrali, un secondo elettromotore è montato nell’apposito telaio posteriore. Tra i punti chiave che troveremo anche sui altri, futuri, modelli del gruppo Stellantis spicca l’autonomia fino a 700 km, ricarica veloce (30 minuti in determinate condizioni e rete a 400 Volt che rappresenta un compromesso corretto tra costi e prestazioni che evita la complessità degli 800 volt considerati un po’ il benchmark.

Peugeot 3008, debutta la terza generazione

Infine, la nuova piattaforma può anche essere utilizzata per le varianti ibride che saranno disponibili solo in alcuni mercati. Del resto, rendere solo elettrica una vettura di grandi volumi come la 3008 è una grande sfida anche perché la transizione agli ioni di litio è agli albori e in alcuni settori, come le flotte aziendali, il full electric ancora stenta a decollare.

Il nuovo suv a zero emissioni è costruito esclusivamente ed orgogliosamente in Francia, nello storico stabilimento di Sochaux e anche molti elementi come i motori sono realizzati Oltralpe con Il motore elettrico fabbricato e prodotto dalla joint venture Stellantis-Nidec di Trémery e il cambio costruito da Stellantis a Valenciennes. Le celle con composizione chimica NMC (Nickel, Manganese e Cobalto, al momento sono fornite da Byd (una garanzia di qualità), ma successivamente saranno usate gli elementi realizzati nelle gigafactory del gruppo, l’assemblaggio del pacco batteria è effettuato a Sochaux.

La vettura monta una presa di ricarica ubicata sul parafango posteriore sinistro e permette la ricarica in corrente alternata e continua. In AC sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, con un caricatore trifase da 11 kW standard e un caricatore trifase da 22 kW in opzione. In DC E-3008 accetta potenze fino a 160 kW, consentendo di ricaricare la batteria di E-3008 dal 20% all’80% in 30 minuti per la versione standard e in meno di 30 minuti per la versione ad autonomia estesa. Inoltre, ci sono funzionalità come Smart Charging, che regola il tempo e la potenza di ricarica della batteria in funzione delle fasce orarie per ottimizzare i costi di ricarica e V2L (Vehicle to Load) per alimentare un dispositivo elettrico attraverso la batteria ad alto voltaggio. Ad esempio, per caricare una bicicletta elettrica o far funzionare un elettrodomestico. Il sistema può fornire fino a 3kW e 16°.

Peugeot E-3008: stile e design

Le linee di Peugeot E-3008 sono inedite, pur riconducendosi agli stilemi delle ultime proposte della casa del leone e fondono le linee di suv con quelle di fastback. Il lunotto è molto inclinato, da suv coupé e la coda è tronca e verticale con fianchi muscolosi. Il frontale è stilisticamente organizzato intorno al logo del Leone che, posto al centro della calandra senza cornice, sembra dare origine a tutta la vettura in virtù delle griglie che avvolgono il muso. I gruppi ottici anteriori ultrasottili mantengono la l’iconica firma luminosa a tre artigli. I proiettori sono alloggiati in una fascia elegante che si trova sopra la griglia del radiatore e avvolge l’intero frontale. Ovviamente i proiettori sono full led ma nelle versioni GT sono offerti quelli a matrice attiva che Peugeot ha battezzato “Pixel LED”. Al posteriore i fari sono sempre Led con la firma degli artigli che, nella versione GT, offre un effetto tridimensionale.

Tra gli elementi che contribuiscono al raffinato stile di E-3008 spicca l’occultamento delle guarnizioni dei finestrini laterali nelle porte, un trucco visivo (le guarnizioni sono collocate sotto il bordo dei lamierati), che contribuisce al design filante delle fiancate della vettura. Il numero di inserti decorativi sulla carrozzeria è stato ridotto e tutte le parti cromate sono state eliminate.

Peugeot 3008 sembra più compatta di quanto non sia in realtà. È infatti lunga 9 cm per un totale di 4,54, è larga 1,89 m e alta 1,64 metri con un passo di 2,739 metri. La massa sfiora le 2,2 tonnellate di cui 520 Kg sono della batteria.