Peugeot 3008 Plug-in Hybrid, la prova su strada del suv elettrificato

Per quanto riguarda l'energia, la versione due ruote motrici è dotata di una batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh e quella con trazione integrale dispone di una più potente da 13,2 kWh. Quest'ultima è in grado di raggiungere una velocità massima in elettrico di 135 km/h e lo spunto 0-100 km/h viene coperto in 5.9 secondi.

L'autonomia è di poco più di 50 km in modalità 100% elettrica

I tempi di ricarica completa della batteria più potente è di sette ore con presa da 3,7 kW e di un'ora e 45 minuti con il wallbox da 7,4 kW.

Dimensioni e modalità di guida

Esteticamente non cambia. Le dimensioni sono le medesime di quella a motore termico: lunga 4.447 mm, larga 1.841 mm e con un passo di 2.675 mm.

Trattandosi della versione con batterie ricaricabili, sono presenti modalità di guida inedite. Queste sono quattro: Elettrica, dove la trazione è 100% elettrica per una velocità massima di 135 km/h; Hybrid, dove viene utilizzata la miglior combinazione tra motore benzina ed elettrico in funzione del tipo di percorso che si sta seguendo; Sport, esalta le prestazioni della vettura erogando la massima potenza dei due powertrain; 4WD (disponibile solo nella versione a quattro ruote motrici), attiva la trazione su tutte le ruote per avere una buona aderenza anche nei percorsi più difficoltosi.

Prova su strada Peugeot 3008 Hybrid4

Sulle strade intorno a Barcellona abbiamo provato la versione elettrificata di 3008 con trazione integrale. Su strada è piacevole e confortevole, come su una 3008 tradizionale. Abbiamo poi fatto un percorso in off-road vedendo come la trazione su entrambi gli assi permetta di avere sempre motricità sulle ruote. Dalle salite su terra intorno allo storico circuito Terramar (Barcellona), fino alle discese con l'assistenza del sistema di frenata automatica che agisce quando il cambio è posizionato in N (folle). Abbiamo trovato un'auto sì con qualche chilo in più ma anche con un buono spunto, infatti non è semplice trovare un suv di segmento C con queste caratteristiche tecniche.