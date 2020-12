Peugeot 3008: la prova su strada del restyling

A bordo si ritrova il tipico stile Peugeot con qualche aggiornamento.



L'i-cockpit è ora disponible con schermo da 12,3 pollici completamento personalizzabile e configurabile. Inoltre, il touchscreen al centro dell plancia diventa più grande, ora da 10 pollici. Sotto ad esso restano gli iconici sette tasti del pianoforte pratici per l'accesso ai principali menù.



Non manca la connessione con lo smartphone, grazie ai protocolli Android Auto e Apple Car Play.



Qualità e tecnologia: le novità di bordo



Lo stile passa anche per al qualità dei materiali e troviamo un bel rinnovamento, con pelle in nappa rossa, Alcantara; tutti dettagli che elevano la percezione e il comfort di bordo.Alla guida, la sicurezza passa anche per i sistemi di assistenza alla guida, ora disponibili su tutte le versioni, con un livello 2 su 5, il massimo consentito dalla legge. Tra questi, debutta il Night Vision (mutuato dall'ammiraglia), una tecnologia che rileva gli esseri animati davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta. A questo di aggiunge anche il pacchetto Drive Assist plus che abbina il cruise control adatti con funzione stop&go al lane posizionino assist.



Esperienza di guida per tutti i gusti



La gamma motori comprende diverse soluzioni (tutte omologate Euro 6d), dai classici benzina 1.2 litri da 130n (manuale a sei rapporti o Eat8) e il 1.6 litri da 180 (Eat8) cv al diesel da 1.5 litri da 130 cv (manuale a sei marce o Eat8).