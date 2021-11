Peugeot 3008: il suv del Leone festeggia un milione di esemplari prodotti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un successo fenomenale. Il suv Peugeot 3008 di ultima generazione ha già superato la soglia del milione di unità prodotte. Realizzato in Europa e in Cina, ha iniziato a riscuotere successo della critica ancor prima di essere lanciato sui mercati, conquistando complessivamente settantasei premi in tutto il mondo, tra cui il prestigioso Car of the Year nel 2017.

Un successo in Europa e non solo

In Italia, nel corso degli anni Peugeot 3008 è stato scelto da 120mila clienti ed è oggi il secondo suv del suo segmento più venduto nel nostro Paese. In Europa, occupa il secondo posto nel mercato dei modelli a ruote alte nel 2021 e, oltre all'Italia, occupa posizioni di vertice anche in altri mercati come il Portogallo (dove è il suv più venduto) e in Spagna (secondo posto).

Loading...

L’Europa rappresenta il 65% delle vendite del modello e i suoi principali mercati extra-europei sono Turchia, Israele, Giappone ed Egitto.

L'esemplare numero un milione è uscito dalla linea produttiva dello stabilimento di Sochaux (Francia) ed è dotato di tecnologia ibrida.

Le caratteristiche più richieste

Oltre l’80% delle vendite sono costituite da versioni con cambio automatico, e circa il 38% dai livelli di allestimento superiori, il che ribadisce perfettamente la crescita del posizionamento del marchio del Leone francese all'interno del mercato.