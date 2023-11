Peugeot 3008, tutta nuova elettrica o mild hybrid

La terza generazione della Peugeot 3008 è tutta nuova. Lunga 454 cm, 9 in più di prima, ha superfici nette e lisce, fari sottili, griglia verniciata e una parte posteriore verticale dotata di un lunotto quasi orizzontale, senza tergicristallo e sormontato da uno spoiler. Due le versioni, Allure e GT, quest’ultima riconoscibile per il tetto nero, cerchi di 19 o 20 pollici e cinque tinte. La prima ad arrivare è l’elettrica: la E-3008. Quella a trazione anteriore ha 210 cv con uno 0-100 in 8,7 secondi e velocità di 170 kmh più l’altra da 320 cv del bimotore 4x4 per 6,4 secondi da 0 a 100 e 180 kmh per una autonomia media di 525 km. Seguirà la monomotore da 230 cv per uno 0-100 in 8,9 secondi e 170 km/h promette 700 km di autonomia. Seguiranno due ibride turbo con un cambio robotizzato a doppia frizione: la mild hybrid 1.2 da 136 cv e la plug-in di 1.600 cc. All’interno lo schermo panoramico da 21 pollici pare quasi galleggiare sopra la plancia grazie alle luci d’ambiente che filtrano tutt’attorno. La parte destra del maxi-display è riservata al sistema multimediale. In più il navigatore calcola meglio a quale colonnina fermarsi per raggiungere la destinazione impostata. Confermati gli i-Toggles delle scorciatoie programmabili presenti su uno schermo secondario: ora sono fino a dieci e consentono di richiamare al volo una funzione a piacere. Infine il listino per ora della nuova Peugeot E-3008 che parte da 49.780 euro per la versione GT e dai 54.780 euro per la versione ancora più completa Allure.



4/8 6/8 Menu