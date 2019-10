Peugeot 308

Peugeot 308 è realizzata sulla piattaforma modulare EMP2 del Gruppo PSA. La berlina compatta a 5 porte del Leone è stata alleggerita di 140 kg rispetto alla serie precedente e vanta dimensioni a misura di città (lunghezza di 4,25 metri) oltre a un discreto bagagliaio da 420 litri. Disponibile in numerose varianti di motorizzazione a benzina e gasolio e altrettanti allestimenti, la vettura si contraddistingue per gli interni realizzati con materiali ricercati, capaci di esaltare la sensazione di eleganza e raffinatezza. La wagon condivide stile, dinamica e tecnologia con la sorella a due volumi, ma offre in più tutta la versatilità e praticità di un vano bagagli da primato (da 610 a 1.660 dm3). Anche per la declinazione familiare della 308 i plus sono rappresentati dalla leggerezza (il peso è stato ridotto di 140 kg ripetto alla versione precedente) e dagli interni con il volante di piccolo diametro, la strumentazione rialzata ed un grande schermo touch screen da 9,7” che comanda tutte le funzioni della vettura liberando la superficie della plancia da ogni tipo di pulsante o comando.

